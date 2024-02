Was sagt man dazu, A G BarrPLC?

Aktie von Barr mit geringerer Dividendenrendite als Branchendurchschnitt

Anleger, die derzeit in die Aktie von Barr investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 2,64 % erwarten. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Getränke bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 1,13 Prozentpunkten. Damit schneiden die Dividenden des Unternehmens niedriger ab, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Anleger-Sentiment für Barr insgesamt positiv

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt positiv über die Aktie von Barr diskutiert, und es wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Barr. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Barr übertrifft Branchendurchschnitt im Aktienkurs

In den letzten 12 Monaten erzielte Barr eine Performance von -2,57 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt um -4,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Barr eine Outperformance von +1,62 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Barr 5,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Barr in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse ergibt "Neutral"-Einschätzung

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Barr liegt bei 57,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 46,58 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.