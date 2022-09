Was passiert, wenn W. P. Carey Dividendenaristokrat wird?

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist kein Dividendenaristokrat, das jedoch aus einem ziemlich einfachen Grund: Der Real Estate Investment Trust ist erst seit dem Jahre 1998 und damit noch keine 25 Jahre an einer Börse notiert. Natürlich ist das in gewisser Weise eine Formalität. Aber eine, auf die es eben ankommt.

Trotzdem dürfte es für viele Einkommensinvestoren nur Formsache sein, dass W. P. Carey im nächsten Jahr zum Kreis der Dividendenaristokraten gehört. Was passiert dann eigentlich? Das wollen wir heute einmal etwas näher beleuchten.

W. P. Carey: Bald ein Dividendenaristokrat …?!

Um es ganz deutlich zu machen: Eigentlich passiert nix, wenn W. P. Carey zum Kreis der Dividendenaristokraten gehört. Vielleicht gibt es ein bisschen Tam-Tam, die eine oder andere Mitteilung und News dazu. Aber es verändert nicht die grundsätzliche Qualität, die Chance oder das Risiko. Es kommt lediglich dieses Merkmal zu der Aktie dazu.

Einen kleinen Effekt mag es geben. Immerhin müssen Indexfonds, die Dividendenaristokraten abbilden, nach diesem Meilenstein den US-REIT aufnehmen. Aber das ist es eigentlich auch schon gewesen. Schließlich betrifft der Schritt die Aktie, nicht jedoch das Unternehmen hinter der Aktie selbst.

Insofern ist die in Zukunft hypothetische Schlagzeile nicht so relevant, wie man es vermuten mag. Aber es könnte eines bewirken: Die Dividende von W. P. Carey ist womöglich noch mehr in Stein gemeißelt. Tradition verpflichtet schließlich auch sehr häufig ein Management.

Die wesentliche Erkenntnis ist jedoch, dass man eine Investitionsthese bei der Aktie von W. P. Carey nicht am Status als Dividendenaristokrat festmachen sollte. Nein, das ist lediglich ein Attribut, das aufgrund eines starken, defensiven Geschäftsmodells ermöglicht worden ist.

Attraktive Merkmale

Dass W. P. Carey kein Dividendenaristokrat ist, bedeutet nicht, dass der Real Estate Investment Trust unattraktiv ist. Nein, ganz im Gegenteil, zumal es an der Formalität der Börsennotierung hängt. Derzeit sehen wir einen vor Inflation geschützten REIT, der wachsen könnte und über 1.300 verschiedene Immobilien auf sich vereint.

Zudem gibt es eine attraktive Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 16 und einer Dividendenrendite von über 5 %. Foolishe Investoren sollten einmal überlegen, ob das nicht auch ohne den Status etwas ist. Falls nicht: In einigen Monaten dürfte diese Formalität sowieso erfüllt sein. Eine Investitionsthese wäre das für mich jedoch nicht. Zumindest nicht alleine und für sich genommen.

Der Artikel Was passiert, wenn W. P. Carey Dividendenaristokrat wird? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

