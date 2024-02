Was passiert mit tonies Registered (A)?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Tonies liegt der RSI7 aktuell bei 80,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Demnach erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 65,03, was bedeutet, dass Tonies weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet ist die Diskussionintensität bei Tonies mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf Tonies zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird derzeit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses für Tonies gegeben. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine Abweichung von -3,06 Prozent bzw. -3,85 Prozent, was insgesamt zu dem Rating "Neutral" führt.