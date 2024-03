Was passiert mit arGEN-X?

Die technische Analyse der Argenx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 411,3 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 366 EUR weicht somit um -11,01 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 355,72 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher in ähnlicher Höhe (+2,89 Prozent). Basierend auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Argenx-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Argenx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,5 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +8,5 Prozent für Argenx. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 0 Prozent im letzten Jahr niedriger als die von Argenx. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Argenx derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, die nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 0 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Argenx verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Argenx in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.