Was passiert mit Zimmer Biomet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Zimmer Biomet beträgt das aktuelle KGV 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 92 als unterbewertet betrachtet wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Zimmer Biomet eine Performance von -0,99 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,43 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -8,42 Prozent im Branchenvergleich, während die mittlere Rendite im "Gesundheitspflege"-Sektor bei -1,05 Prozent lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Zimmer Biomet sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils auf ähnlichem Niveau im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Zimmer Biomet eine Rendite von 0,77 % aus, was 1,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.