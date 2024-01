Was passiert mit Zhongfu Straits Development?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der öffentlichen Diskussion über Zhongfu Straits Pingtan Development in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde mehr über Zhongfu Straits Pingtan Development diskutiert als üblich, was zu einem Anstieg der Aufmerksamkeit führte. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividenden angeht, schüttet Zhongfu Straits Pingtan Development derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Papier- und Forstproduktebranche. Der Unterschied beträgt 1,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,94 %), was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Zhongfu Straits Pingtan Development von 2,55 CNH eine Entfernung von +3,24 Prozent vom GD200 (2,47 CNH), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 2,49 CNH. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Zhongfu Straits Pingtan Development als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zhongfu Straits Pingtan Development mit 212,54 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Papier- und Forstproduktebranche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.