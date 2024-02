Was passiert mit Zhejiang Huangma?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Zhejiang Huangma beträgt das aktuelle KGV 16. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zhejiang Huangma damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Huangma zeigt der RSI7 einen Wert von 20,29 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Über- noch eine Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Zhejiang Huangma-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungsanalyse von Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Zhejiang Huangma eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen um positive Themen, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. An zehn Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv, weshalb Zhejiang Huangma eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte Zhejiang Huangma in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,24 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -24,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,43 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.