Was passiert mit Zalando?

Der Online-Modehändler Zalando wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, ist unsere Redaktion zu diesem Ergebnis gekommen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt betrachtet, ist die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene, was zu einer neutralen Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 eindeutig nachweisbare schlechte Signale herausgefiltert, weshalb wir diese Auswertung als schlechte Empfehlung einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine neutrale Einstufung.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando bei 46. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 31,71) liegt die Aktie über dem Durchschnitt um etwa 46 Prozent. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Zalando als überbewertet angesehen und erhält daher eine schlechte Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse ist Zalando derzeit aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als schlecht einzustufen. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 23,9 EUR, während der Kurs der Aktie bei 19,38 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als schlecht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 19,48 EUR, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zalando-Aktie beträgt 55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (32,59) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einstufung für Zalando.