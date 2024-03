Was passiert mit Workiva?

Der Aktienkurs von Workiva verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,57 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 933,35 Prozent, was bedeutet, dass Workiva eine Underperformance von -942,91 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 504,12 Prozent, wobei Workiva um 513,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Das führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Workiva in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung und einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Workiva liegt bei 49,11, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Workiva-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen Abwärtstrend verzeichnet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 97,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 82,33 USD liegt, was zu einer Abweichung von -15,23 Prozent führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 89,72 USD über dem letzten Schlusskurs von 82,33 USD, was zu einer Abweichung von -8,24 Prozent führt. Beide Indikatoren führen zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.