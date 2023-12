Was passiert mit Wonderful Sky?

Die Wonderful Sky-Aktie hat in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Marktkommunikation erfahren, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Wonderful Sky führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine abweichende Bewertung, die zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Wonderful Sky-Aktie aufgrund der RSI-Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Wonderful Sky-Aktie mit einem Kurs von 0,18 HKD derzeit -5,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -14,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dessen erhält Wonderful Sky insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.