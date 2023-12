Was passiert mit Willamette Valley Vineyards?

Weitere Suchergebnisse zu "Willamette Valley":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Willamette Valley Vineyards haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Willamette Valley Vineyards liegt bei 40,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen zurückblickt, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt eine Underperformance von Willamette Valley Vineyards im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche und dem "Verbrauchsgüter"-Sektor. In beiden Vergleichen erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.