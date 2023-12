Was passiert mit WideOpenWest?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Wideopenwest haben sich in letzter Zeit verschlechtert, wie aus der Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität hervorgeht. Sowohl die Stimmungslage als auch die Intensität der Diskussionen haben zu einem negativen Rating geführt. Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls diese negative Entwicklung wider, da hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wideopenwest-Aktie mit einem Abstand von -49,62 Prozent vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 5,49 USD einen Abstand von -27,69 Prozent auf, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wideopenwest steht bei 40,74 und der RSI25 bei 40,76, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also aus der Auswertung der Stimmung, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine schlechte Bewertung für die Wideopenwest-Aktie. Die negativen Entwicklungen in den Diskussionen und der Kursentwicklung deuten auf eine angespannte Situation hin.