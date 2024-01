Was passiert mit Western Alaska Minerals?

Die technische Analyse von Western Alaska Minerals zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,74 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 CAD liegt, was einer Abweichung von 47,13 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,94 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,92 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Western Alaska Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Western Alaska Minerals in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die die Anleger interessierten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass Western Alaska Minerals überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien, gemessen anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Western Alaska Minerals auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.