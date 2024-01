Was passiert mit Waga Energy?

Die technische Analyse der Waga Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 25,15 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,35 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" mit einer Distanz von +0,8 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 23,23 EUR, was einer positiven Bewertung von "+9,13 Prozent" entspricht. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Waga Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 36,61 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Waga Energy-Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Waga Energy eher neutral diskutiert, wobei an einzelnen Tagen eine positive Stimmung zu verzeichnen war. Insgesamt wird daher auch auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie abgegeben.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie das Anleger-Sentiment ein neutrales Rating für die Waga Energy-Aktie.