Was passiert mit Vonovia?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Vonovia liegt bei 75,63 und deutet somit auf eine überkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich eine positive Stimmung rund um die Vonovia. Die überwiegend positiven Themen und Meinungen der letzten Wochen spiegeln sich in insgesamt acht Handelssignalen wider, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Trotzdem ergibt das Gesamtbild 8 Schlecht-Signale, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +28,83 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,25 Prozent und resultiert somit in einem "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigte die Vonovia eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vonovia-Aktie gemäß des RSI als überkauft und neutral eingestuft wird. Die soziale Medien signalisieren eine positive Stimmung, während die technische Analyse auf eine gute Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz.