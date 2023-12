Was passiert mit Vista Oil Gas ADR?

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Electronic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Vista Energy Sab De Cv-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,57) zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die Vista Energy Sab De Cv-Aktie nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Vista Energy Sab De Cv-Aktie von 526 MXN mit einer Entfernung von +22,03 Prozent vom GD200 (431,04 MXN) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 524,35 MXN auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Vista Energy Sab De Cv-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Vista Energy Sab De Cv als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,26 insgesamt 27 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Eine Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für die Vista Energy Sab De Cv-Aktie hinsichtlich der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Anlegerstimmung.