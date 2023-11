Was passiert mit Virtu?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten Bewertungen für die Virtu-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Virtu-Aktie. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine andere Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Virtu aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 22 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,66 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,79 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Virtu somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte bei Virtu keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Virtu für diesen Aspekt daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Virtu liegt bei 39,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Einschätzung, da Virtu auch hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch hier ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Virtu aktuell eine negative Differenz von -9,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.