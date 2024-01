Was passiert mit Venustech?

Die Dividendenrendite von Venustech beträgt derzeit 0,71 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 22,76, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Venustech eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien. In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie bei 29,1 CNH, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt jedoch nur bei 25,16 CNH, was zu einem Abstand von -13,54 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 26,46 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt bei 62,34 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Venustech-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Venustech-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Venustech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Venustech-Analyse.

Venustech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...