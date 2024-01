Was passiert mit Vanke Property?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI-Wert der Vanke Overseas Investment liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen RSI-Wert von 68, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Die Aktie von Vanke Overseas Investment war zuletzt Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ist die Vanke Overseas Investment mit einem Kurs von 1,2 HKD inzwischen -6,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,38 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Vanke Overseas Investment in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Vanke Overseas Investment daher als "Neutral"-Wert betrachtet.