Was passiert mit US Global Investors?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Us Global Investors größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Us Global Investors eine Rendite von 3,27 % aus, was 2,36 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Aktienkurs von Us Global Investors liegt mit einer Rendite von 6,39 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 4 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" weist eine durchschnittliche Rendite von 19,74 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Us Global Investors mit 13,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist bei Us Global Investors derzeit bei 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" mit einem Durchschnitt von 56 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.