Was passiert mit UGE International?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Uge-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 30,95, was als neutral eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 42, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Uge-Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Uge-Aktie diskutiert, mit vier Tagen, die hauptsächlich von positiven Themen geprägt waren, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei der Uge-Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,96 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (16,57 USD) weicht um +3,82 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (15,86 USD) liegt nahe am letzten Schlusskurs (+4,48 Prozent), wodurch die Uge-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Uge-Aktie damit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.