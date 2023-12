Was passiert mit Tysnesebank?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Signal für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Tysnes Sparebank-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit 45,89 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass Tysnes Sparebank weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Tysnes Sparebank basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was sich auch in verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf Tysnes Sparebank zeigt. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Tysnes Sparebank-Aktie bei 9,42 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,685 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,3 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tysnes Sparebank also basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Kommunikationsfaktors führt. Die Stimmungsänderungsrate weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Tysnes Sparebank.