Was passiert mit Twilio?

Die US-amerikanische Firma Twilio hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 37,54 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt. Die durchschnittliche Rendite in dieser Branche betrug in den vergangenen 12 Monaten 7,38 Prozent, was Twilios deutliche Überperformance von 30,15 Prozent verdeutlicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik erhält Twilio von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,19 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt erhält die Twilio-Aktie von Analysten ein "Gut"-Rating basierend auf insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten 12 Monaten, wovon 2 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 77,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 4,79 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Twilio. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Twilio deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.