Was passiert mit Tsukuruba?

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Tsukuruba-RSI liegt bei 39,89, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 50,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsukuruba-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -3,63 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, bei dem eine Abweichung von +3,26 Prozent eine weitere "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Basis ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tsukuruba festgestellt wurde. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen. Die Mehrheit der Kommentare und Äußerungen zu diesem Wert waren neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung ebenfalls "Neutral" ist.

Insgesamt führen all diese Faktoren zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tsukuruba.