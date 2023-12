Was passiert mit Top Gloveration Bhd ADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Top Glove Bhd liegt bei 17,78, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 33,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Top Glove Bhd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,87 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,96 SGD weicht um +10,34 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,79 SGD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Top Glove Bhd-Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Top Glove Bhd bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".