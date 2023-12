Was passiert mit Tomy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Tomy liegt bei 27,8, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,88, was auf diesem Niveau als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tomy derzeit auf 1891,7 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2261 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz von +19,52 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2093,9 JPY, was einer Distanz von +7,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "gut" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Tomy, mit insgesamt 11 positiven und einem negativen Tag. Dies führt zu einer "gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält Tomy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Tomy festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine klaren Veränderungen. Insgesamt erhält Tomy daher auf dieser Stufe ein "schlecht"-Rating.