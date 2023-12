Was passiert mit Tochigi Bank?

Die Anleger-Stimmung bei der Tochigi Bank ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Tochigi Bank derzeit bei 292,46 JPY, während der Aktienkurs auf 307 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt +4,97 Prozent, während der GD50 in den letzten 50 Tagen bei 327,72 JPY lag, was einer Abweichung von -6,32 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tochigi Bank-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 75, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Tochigi Bank daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Tochigi Bank in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.