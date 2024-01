Was passiert mit Tilray?

Die Tilray Brands-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2,91 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,03 CAD, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird berücksichtigt und der letzte Schlusskurs liegt hierbei mit 2,59 CAD über dem Durchschnitt um +16,99 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Tilray Brands also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tilray Brands vorwiegend negativ diskutiert, mit fünf Tagen positiver und sechs Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt. Allerdings wurden auch "Gut"-Signale in den Diskussionen wahrgenommen, wodurch insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 38,71 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,48 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität langfristig mittelmäßig ist und eine negative Änderung der Stimmungsrate zu verzeichnen ist. Daher wird die Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" eingestuft.