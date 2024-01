Was passiert mit Tibet Water?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe zur Einschätzung der Marktlage. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Tibet Water zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tibet Water zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Tibet Water bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der Diskussion in den sozialen Medien war die Grundstimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Tibet Water. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Tibet Water daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Tibet Water weist hier einen Wert von 87,84 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 70,12. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt für Tibet Water aktuell 29,27 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Tibet Water weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird Tibet Water damit mit "Gut" für den RSI bewertet.