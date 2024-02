Was passiert mit Tianjin Tianyao Pharmaceutical?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Tianjin Tianyao Pharmaceutical war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und ein negatives Handelstage, während an 11 Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Tianjin Tianyao Pharmaceutical daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Tianyao Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,09 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,86 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,57 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -15,54 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass Tianjin Tianyao Pharmaceutical eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tianjin Tianyao Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Tianjin Tianyao Pharmaceutical mit einer Rendite von 1,32 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") um mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,61 Prozent, wobei Tianjin Tianyao Pharmaceutical mit 19,93 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.