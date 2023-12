Was passiert mit Tianda?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Anleger-Stimmung bei Tianda in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Tianda mit einer Rendite von -6,05 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,75 Prozent, wobei Tianda mit 9,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,22 HKD für den Schlusskurs der Tianda-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,205 HKD (-6,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,21 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-2,38 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 100,69 und liegt damit 160 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 38. Aus heutiger Sicht ist die Aktie somit überbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.