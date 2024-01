Was passiert mit Thungela Resources?

Die Aktie von Thungela wird aktuell aus technischer Sicht analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 676,3 GBP, während der aktuelle Kurs bei 638,4 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 667,6 GBP, liegt der letzte Schlusskurs mit -4,37 Prozent auf ähnlichem Niveau. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Thungela auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating im Bereich der einfachen Charttechnik.

Auch die Stimmung und Kommentare in den sozialen Medien werden zur Bewertung herangezogen. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Thungela in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet außerdem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 28,99 zeigt an, dass die Thungela überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Gut"-Einstufung.