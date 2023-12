Was passiert mit Tenpo Innovation?

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und Diskussion im Internet. Bei Tenpo Innovation zeigen sich interessante Ausprägungen in diesen Bereichen.

Die Diskussionsintensität rund um Tenpo Innovation ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Internetkommunikation.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) von Tenpo Innovation aktuell einen Wert von 36,84, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 59, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tenpo Innovation-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1146,58 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1047 JPY führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen war neutral, und die Themen rund um Tenpo Innovation waren ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Tenpo Innovation eine "Neutral"-Einstufung sowohl basierend auf der Internetkommunikation, dem RSI und der technischen Analyse als auch der Anlegerstimmung.

