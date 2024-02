Was passiert mit Taylor Morrison Home?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Taylor Morrison Home als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Taylor Morrison Home-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,46, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,04, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Taylor Morrison Home insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich "Neutral" ausfallen. Dabei setzt sich die Bewertung aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Taylor Morrison Home veröffentlicht. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 55 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,46 Prozent. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte Taylor Morrison Home in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +72,38 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -6,12 Prozent fielen. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Taylor Morrison Home sogar um 75,54 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Taylor Morrison Home eingestellt waren. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Taylor Morrison Home daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.