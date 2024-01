Was passiert mit Tan Chong?

Der Relative Strength Index (RSI) für Tan Chong liegt bei 66,67 und zeigt somit eine neutrale Situation, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 59 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Tan Chong zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringe Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tan Chong mit 7,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,33 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Händler"-Branche erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,32 Prozent, was eine Underperformance von -10,67 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag Tan Chong mit einer Unterperformance von 17,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.