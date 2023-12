Was passiert mit Taiyo YudenADR?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Taiyo Yuden wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,44 Punkten, was bedeutet, dass die Taiyo Yuden-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 61,08, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Taiyo Yuden erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taiyo Yuden derzeit 249,61, was 504 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Taiyo Yuden daher ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Taiyo Yuden-Aktie von 3588 JPY mit -8,11 Prozent Entfernung vom GD200 (3904,75 JPY) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3648,04 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,65 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Taiyo Yuden-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.