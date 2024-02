Was passiert mit TSI Holdings?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie Tsi derzeit bei 740,16 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 702 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -5,16 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 724,18 JPY, was die Aktie mit einem Abstand von -3,06 Prozent als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie von Tsi gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" widerspiegelt.

Die Sentiment-Analyse und das Buzz-Sentiment zeigen, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung um die Aktie von Tsi gegeben hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tsi liegt bei 34,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,65 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Aktie von Tsi als "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.