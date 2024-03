Was passiert mit TSE Sui Luen Jewellery?

Der Schmuckhersteller Tse Sui Luen Jewellery wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Textilien, Bekleidungs- und Luxusgüterbranche wird für jeden Euro Gewinn von Tse Sui Luen Jewellery 19,63 Euro gezahlt, was 36 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Titels auf Grundlage des KGV.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Kommunikation im Netz wird die Aktie von Tse Sui Luen Jewellery als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt und kaum Änderungen identifiziert werden können.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tse Sui Luen Jewellery unterhalten, was zur Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,87 HKD der Tse Sui Luen Jewellery -2,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -10,31 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.