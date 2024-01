Was passiert mit TDK?

Weitere Suchergebnisse zu "TDK":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Tdk betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,4 Punkte, was bedeutet, dass Tdk derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tdk im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 2,18 % aus, was 0,51 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,69 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tdk diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Tdk-Aktie ein "Gut"-Rating.