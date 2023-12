Was passiert mit TC EnergyPrefries 5?

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Tc Energy festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der Diskussion in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Die Stärke der Diskussion war ebenfalls höher, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tc Energy eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tc Energy eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Tc Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es auch mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils in die "Schlecht"-Richtung zeigten, was zu einer entsprechenden Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Tc Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ein ähnliches Bild, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Auf langfristiger Basis schätzen die Analysten die Aktie der Tc Energy als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 4 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vorhanden. Die durchschnittliche Empfehlung für Tc Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 57,75 CAD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.