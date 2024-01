Was passiert mit Swiftetworks?

Die Swift Networks hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,015 AUD erreicht, was einer Abweichung von -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf -25 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Swift Networks in den sozialen Medien spiegeln ein neutrales Stimmungsbild wider, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der aktuellen Anlegerstimmung.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat Swift Networks eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Neutral" führt, da die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Swift Networks aktuell mit einem RSI-Wert von 50 als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft gilt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.