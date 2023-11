Was passiert mit Sultan Resources?

In den letzten Wochen wurde bei Sultan keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Sultan daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sultan eher neutral diskutiert. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und an den meisten Tagen war die Stimmung neutral. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und wird insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für Sultan bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt von 50- und 200-Handelstagen betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Sultan-Aktie beträgt aktuell 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 AUD liegt, was einer Abweichung von -46,67 Prozent im Vergleich entspricht. Auf dieser Basis erhält Sultan eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Sultan somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.