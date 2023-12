Voxeljet Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Voxeljet wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 1,43 EUR, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 1,14 EUR gehandelt wird, was einen Abstand von -20,28 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,2 EUR, was einer Differenz von -5 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Voxeljet im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,17 % bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Voxeljet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei Voxeljet bei einem Niveau von 45 eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Diese verschiedenen Analysen zeigen, dass die Voxeljet-Aktie derzeit keine klare Richtung aufweist und als neutral eingestuft wird.