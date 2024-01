Was passiert mit St Galler Kantonalbank?

Die St. Galler Kantonalbank-Aktie weist eine Dividendenrendite von 3,42 Prozent auf, was 1,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Handelsbanken, 4,88). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Analyse der Stimmung rund um die Aktie wurden harte und weiche Faktoren berücksichtigt. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird der Aktie die Einstufung "Gut" erteilt.

Die technische Analyse zeigt, dass die St. Galler Kantonalbank-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 491,7 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 491,5 CHF liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 486,26 CHF weist darauf hin, dass der Aktienkurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über St. Galler Kantonalbank. Die Aktie steht aktuell weder besonders im Fokus der Anleger, noch ist sie stark vernachlässigt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.