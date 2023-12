Was passiert mit Splunk?

Die technische Analyse der Splunk-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 116,42 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 152,1 USD, was einem Unterschied von +30,65 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 149,64 USD wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Splunk-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Splunk derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen besonders positiv, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Aktienwert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Splunk-Aktie liegt bei 48,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 42,77 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine positiv bewertete technische Analyse und Anleger-Stimmung, während die Dividendenrendite und der RSI auf eine neutrale Bewertung hindeuten.