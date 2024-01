Was passiert mit Spacett AB?

Weitere Suchergebnisse zu "TURA GROUP AB":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Tura. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tura. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tura derzeit bei 0,43 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,397 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,38 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tura zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.