Was passiert mit Solargiga Energy?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Solargiga Energy-Aktie als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Solargiga Energy-Aktie beträgt 40,91, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 53,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Solargiga Energy bei einem Wert von 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,25 (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) deutlich unterdurchschnittlich ist (ca. 65 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist die Solargiga Energy-Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,99). Daher erhält die Solargiga Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält die Solargiga Energy-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.