Was passiert mit Snap-On?

Die technische Analyse der Snap-on-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 266,79 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 283,92 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +6,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 278,7 USD. Das entspricht einer Differenz von +1,87 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Acht Tage lang lag der Fokus auf positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Snap-on diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für Snap-on liegt bei 44 und 45,96 (RSI25), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Dieser Index gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snap-on 12, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 31. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.