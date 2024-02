Was passiert mit Sino Hotels?

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Sino Hotels derzeit unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 25,18 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 30,51 ist. Dies ergibt eine Unterbewertung von 17 Prozent und daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,67 HKD der Sino Hotels mit -7,22 Prozent Entfernung vom GD200 (1,8 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Hingegen weist der GD50, mit einem Kurs von 1,74 HKD, ein "Neutral"-Signal auf, da der Abstand -4,02 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sino Hotels-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sino Hotels bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,5 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen unsere Programme, dass die Stimmung für Sino Hotels in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch Sino Hotels auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.