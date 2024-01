Was passiert mit Singapura Finance?

In den letzten vier Wochen gab es bei Singapura Finance keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Singapura Finance daher ein "gut" Rating auf dieser Stufe.

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Singapura Finance-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von -4,11 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher ebenfalls als "neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -1,41 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "neutral" Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Singapura Finance liegt bei 100, was als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was für 25 Tage eine Einstufung als "neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Singapura Finance im vergangenen Jahr eine Rendite von -4 Prozent erzielt, was 3,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt -7,98 Prozent, und Singapura Finance liegt aktuell 3,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "gut" bewertet.